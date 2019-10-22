Военный грузовик сбил демонстранта в Чили

Военный грузовик переехал одного из демонстрантов во время акции протеста в Чили, так как водитель "не смог затормозить". В результате случившегося 22-летний мужчина скончался.

Инцидент произошел в городе Талькауано. Как передает радиостанция BioBioChile, военные прибыли туда из-за поступившей информации о грабеже.

Ранее сообщалось, что одиннадцать человек погибли во время беспорядков в Чили. В частности, из-за того, что мародеры начали поджигать супермаркеты. Жертвами огня стали сразу восемь сотрудников магазинов.

Протесты начались в Чили после подорожания проезда в метро. Мирные акции переросли в беспорядки. Радикально настроенные граждане начали возводить баррикады. От рук вандалов пострадали станции метро, торговые центры, автобусы.