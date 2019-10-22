Жертвами беспорядков в Чили стали одиннадацать человек

Одиннадцать человек погибли во время беспорядков в Чили. Больше всего - в минувшее воскресенье, когда мародеры начали поджигать супермаркеты. Жертвами огня стали сразу 8 сотрудников магазинов, сообщает телеканал CNN.

Протесты, которые затем переросли в беспорядки, начались в Сантьяго 6 октября после решения властей повысить стоимость проезда в метро на 30 песо (3,7 процента). Спустя несколько дней президент страны Себастьян Пиньера отменил повышение, но протесты продолжаются до сих пор, причем не только в столице Чили. Задержаны 1462 человека.

Аэропорт Саньяго работает с перебоями. Авиакомпания Latam предупредила пассажиров, чтобы они следили за изменениями в расписании.