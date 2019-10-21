Полицейские задержали почти 1500 протестующих в Чили

Почти полторы тысячи человек задержаны в ходе протестов в Чили. В результате беспорядков, которые длятся уже несколько дней, погибли четыре человека. Они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов. Министр внутренних дел страны Андрес Чадвик сообщил о 103 серьезных актах насилия по всей стране. За медицинской помощью обратились 208 человек, передает радио BioBioChile.

Напомним, на минувшей неделе президент Чили Себастьян Пиньера принял решение повысить стоимость проезда в метро на 30 песо. Это привело к акциям протестам, которые переросли в беспорядки. Власти объявили чрезвычайное положение в столице (Сантьяго) и ряде других городов.

Чуть позже глава государства отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте, но беспорядки продолжаются. Также зафиксированы грабежи и случаи мародерства. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо введен комендантский час.