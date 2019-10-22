Вступил в силу безвизовый режим между РФ и Антигуа и Барбуда

С сегодняшнего дня начало работу соглашение об отказе от визовых формальностей между Россией и Антигуа и Барбуда, островным государством между Карибским морем и Атлантическим океаном. Документ был подписан в июне этого года.

Теперь граждане двух стран могут пребывать на территории другого государства без виз до 90 календарных дней в течение 180 дней, передает ТАСС. В других случаях необходимо оформить визу.

Безвизовый список для России за прошлый год пополнился на девять государств. В Россию без визы могут въехать граждане 40 стран, а для россиян безвизовый въезд открыли 119 государств.