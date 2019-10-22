Вышел трейлер третьего сезона "Короны"

Красота, лепота - глаз не отвести: Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер третьего сезона исторической драмы "Корона". Выглядящий, в чем заранее никто и не сомневался, безупречно.

Третий сезон расскажет о правлении королевы Елизаветы II (ее теперь играет Оливия Колман, сменившая Клэр Фой) в шестидесятых-семидесятых годах прошлого века.

Филиппа, мужа королевы, сыграл Тобиас Мензис, принца Чарльза - Джош О'Коннор, младшую сестру, принцессу Маргарет, - Хелена Бонэм-Картер.

Ранее сообщалось, что в анонсированном четвертом сезоне шоу появятся принцесса Диана и премьер-министр Великобритании, "железная леди" Маргарет Тэтчер - в исполнении Эммы Коррин и Джиллиан Андерсон соответственно.

Релиз третьего сезона - 17 ноября.

Сериал "Корона", лауреат "Золотого глобуса", выходит с 2016 года.