АвтоВАЗ выпустит ветеринарный Lada Largus

Тольяттинский автогигант сертифицировал универсал Lada Largus для ветеринарной службы.

Как сообщает портал лада.онлайн, новая модификация коммерческой модели Lada уже получила соответствующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Документ дает право выпускать новую версию Lada Largus специально для ветеринарной службы. Под капотом универсала может располагаться как двигатель Renault, так и ВАЗ, оба обьемом 1,6 литра. Моторы агрегатируются исключительно 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее сообщалось о появлении Lada Largus сразу в нескольких версиях для службы в полиции и "скорой помощи".

Напомним, на сегодняшний день семейство Lada Largus представлено на местном рынке 5- и 7-местными универсалами и фургоном. Стоимость начинается с отметки 597 900 рублей, фургона - с 571 900 рублей. Также универсал доступен в следующих модификациях: CNG, кинологический, медицинский, скорая помощь, социальное такси, пассажирский, рефрижератор и грузовой.