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23.10.2019 14:30
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ выпустит ветеринарный Lada Largus

Текст: Валерий Карташов
Фото: Андрей Холмов / ТАСС Фото: Андрей Холмов / ТАСС
Фото: Андрей Холмов / ТАСС

Тольяттинский автогигант сертифицировал универсал Lada Largus для ветеринарной службы.

Как сообщает портал лада.онлайн, новая модификация коммерческой модели Lada уже получила соответствующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Документ дает право выпускать новую версию Lada Largus специально для ветеринарной службы. Под капотом универсала может располагаться как двигатель Renault, так и ВАЗ, оба обьемом 1,6 литра. Моторы агрегатируются исключительно 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Валерий Карташов/РГ
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Ранее сообщалось о появлении Lada Largus сразу в нескольких версиях для службы в полиции и "скорой помощи".

Напомним, на сегодняшний день семейство Lada Largus представлено на местном рынке 5- и 7-местными универсалами и фургоном. Стоимость начинается с отметки 597 900 рублей, фургона - с 571 900 рублей. Также универсал доступен в следующих модификациях: CNG, кинологический, медицинский, скорая помощь, социальное такси, пассажирский, рефрижератор и грузовой.

#Lada