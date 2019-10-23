Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года. Об этом во вторник сообщил старший вице-президент подразделения космических и военных разработок Boeing Джим Чилтон, выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

Он отметил, что не называет конкретных дат, поскольку инженерам предстоит еще решить ряд непростых технических задач. Например, корабль ждут летные испытания, а также тесты системы аварийного спасения, пишет ТАСС.

Детали уточнил астронавт Крис Фергюсон, который должен войти в состав экипажа Starliner при полете на МКС. По его словам, испытание системы аварийного спасения пройдет через две недели. Этот демонстрационный тест покажет, как быстро космический корабль может отделиться от ракеты на безопасную дистанцию. Кроме того, 17 декабря состоится запуск корабля без экипажа. Он пристыкуется к МКС, а через неделю вернется обратно, рассказал Фергюссон.

Ранее на пресс-конференции в рамках астронавтического конгресса директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что его ведомство не допустит ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС. По его словам, в НАСА хотели бы продолжения партнерства, чтобы американцы могли и дальше использовать российские "Союзы", а россияне - коммерческие корабли США.

Сейчас "Союзы" являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. В США разработкой пилотируемых шаттлов занимаются компании Boeing и SpaceX.