Доллар понесет существенные потери зимой

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

- Цены на нефть предприняли с начала октября две безуспешных попытки закрепиться хотя бы ненадолго на уровнях выше 60 долларов за баррель марки Brent. А эту неделю нефтяные котировки вновь начали с теста низов 58,25 доллара.

И это несмотря на то, что американские биржевые индексы уверенно хозяйничают вблизи своих исторических пиков, всем своим видом напоминая о вернувшемся на рынки оптимизме по поводу торговой сделки между Китаем и США.

Это несколько парадоксальная ситуация - когда, судя по индексам S&P и Доу-Джонса, инвесторы вроде бы и верят в достаточность темпов мирового роста. А, судя по неготовности нефтяных цен расти будто бы и одновременно отчаянно во всем сомневаются. И такое сочетание, на первый взгляд, несочетаемых подходов заставляет крупных игроков рынка опасаться, что спекулянты могут затеять в условиях общего замешательства, и именно по нефти, еще один энергичный виток игры на понижение.

Дешевая нефть - не приговор

Не стоит, однако, ждать падения нефтяных цен по-настоящему всерьез и надолго ниже отметки в 30 долларов. Если даже котировки и сумеют соскользнуть туда на время, как это случилось в 2015 году, то дольше 2-3 месяцев на чисто спекулятивной "тяге" они там не останутся.

Соответственно, близка к нулю и вероятность разного рода апокалиптических для нашей экономики сценариев, самый жесткий из которых на всякий "пожарный" случай публично рассмотрел первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Обсуждая чисто гипнотическую, модельную ситуацию, при которой нефть оставалась бы в течение трех лет без перерывов в сверхнизком коридоре от 20 до 30 долларов за баррель, он явно преследовал цель не напугать, а напротив, ободрить инвесторов, вложивших в активы рублевой зоны. Буквально с калькулятором в руках доказав всем желающим, что и в такой печальной для России ситуации "засады" накопленных в валютной кубышке денег должно хватить на три года. Чтобы государство могло в полном объеме исполнять в этот период все прописанные статьи бюджета.

Раз запасов хватит, в том числе и на нацпроекты, а у Минфина еще и не будет дополнительных средств покупать за рубли валюту, то и паре доллар/рубль, вероятнее всего, не достигнет пиковых уровней января 2015 года в 86 рублей за доллар. Валютному рынку для этого просто не хватит "топлива", даже несмотря на очевидную недостачу внешнего притока средств.

Естественно, приятно российской экономике в такой момент не будет, но и о шоках в духе страшилок про 150 рублей за доллар стоит навсегда забыть.

Рублю предсказали "теплую" зиму

При сегодняшних ценах на нефть (ниже 60 долларов) рубль на деле доказал свою способность медленно, но укрепляться. А вовсе не слабеть, как это регулярно было в прошлые годы в любой ситуации даже с небольшим намеком на тревогу.

Пара доллар/рубль явственно сменила недавний сравнительно высокий диапазон 65-67 рублей сперва на более низкий коридор 64,5-65,5 рубля. А теперь и на еще более низкий: 63-65 рублей за доллар.

Наметилось ослабление индекса доллара на мировых рынках. И судя по существенным потерям доллара в парах доллар/юань и особенно доллар/южноафриканский рэнд, пара доллар/рубль тоже, постояв недельку другую в сложившемся коридоре, продолжит сползать зимой все ближе к отметке в 60 рублей.

Курс евро к рублю будет более стабильным, так как ставки в Европе уже достигли нижнего предела, и, вероятно, на какое-то время простое сохранение колебаний в диапазоне от 70 до 72 рублей.