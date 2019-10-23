Госдума продолжит сокращать разрыв между богатыми и бедными регионами

По итогам следующего года будет выделено еще десять регионов, которым будет оказана помощь. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В этом году мы определили перечень из десяти регионов, которым будет оказана помощь в 2020 году. Проанализируем 2020 год и еще выделим десять регионов для того, чтобы сокращалась разница по бюджетной обеспеченности регионов", - заявил он журналистам после заседания Госдумы, на котором был принят в первом чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку.

Володин отметил совместную работу правительства и Госдумы в этом направлении. По его словам, диалог велся постоянно.