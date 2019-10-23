Лукашенко: Беларусь для Кубы всегда будет преданным другом

В Минске надеются и желают, чтобы "революционная, стойкая, мужественная Куба была всегда успешной, а кубинцы были богатыми людьми". Этими словами приветствовал 23 октября во Дворце Независимости президента Острова Свобода Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса Александр Лукашенко.

Президент Кубы, как уже сообщал "СОЮЗ", прибыл накануне в Минск с трехдневным официальным визитом. В мае 2016 года он уже посещал Беларусь в качестве первого заместителя председателя Государственного совета и Совета Министров Кубы, напоминает пресс-служба белорусского лидера.

В республике, заявил в ходе официальных переговоров Лукашенко, внимательно наблюдают за тем, как на Кубе проводится углубленное реформирование экономики и политической системы. "Беларусь будет всегда для вас надежным преданным другом, и наши договоренности будут всегда исполняться", - заверил высокого гостя белорусский лидер.

Он напомнил, что хорошо был знаком с Фиделем Кастро. "У меня до сих пор приятные впечатления от встреч с ним, переговоров. Очень часто привожу этого человека в пример многим другим главам государств. Это был великий человек. Я очень близко и хорошо знаком с Раулем Кастро, хорошо знаю вас", - с традиционным радушием сказал Лукашенко.

Белорусский лидер особо отметил наличие в истории двусторонних отношений надежного и прочного фундамента. "Нам повезло, что не надо ничего выдумывать. Посмотрим на нашу дорожную карту, план действий. Если что-то не подходит с течением времени, мы это исключим. Наметим новые ориентиры", - оптимистично констатировал он.

Экономики двух стран, уточнил в ходе беседы Лукашенко, не конкурируют друг с другом и есть взаимная потребность в производимых товарах. "Нам надо серьезно поговорить по этим вопросам, наметить ориентиры и двигаться вперед", - резюмировал глава РБ.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в свою очередь дал понять, что выбор Беларуси в качестве страны для его первого зарубежного визита говорит о значимости и приоритетности сотрудничества двух государств. "У меня очень теплые воспоминания с предыдущего визита, когда я смог углубить свои знания о культуре, истории героического белорусского народа, - рассказал он. - Во время встреч я смог воочию убедиться, какая дружба объединяет наши страны, какие чувства испытывают народы друг к другу".

Глава кубинского государства поблагодарил своего визави за поздравление, которое ему направил белорусский лидер в связи с избранием на должность президента. "Я также привез теплые и сильные объятия от генерала армии Рауля Кастро", - добавил он.

Как сообщил источник в администрации главы Беларуси, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах, во время которых обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий. Запланировано подписание и ряда международных документов.

После проведения переговоров на высшем уровне глава кубинского государства возложит венок к стеле "Минск - город-герой", посетит музей истории Великой Отечественной войны, Академию управления при президенте Беларуси, встретится с представителями кубинской диаспоры.