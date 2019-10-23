МВД не готовит поправки в ПДД для беспилотных автомобилей

Новости

Испытания экзоскелета в США показали на видео 12:24
"Рик и Морти" показали названия новых серий в стиле "Очень странных дел" 12:16
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме 12:15
Онколог назвал проверенные способы снизить риск развития рака 12:15
Найден один из крупнейших кладов в истории Великобритании 12:14
Аксенов отправил в отставку руководителей транспортных компаний Крыма 12:13
Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии 12:01
Песков: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению авиасообщения 11:57
Видео: Розенбаум исполнил песни Бузовой и Реввы 11:47
Турция подтвердила приостановку операции на северо-востоке Сирии 11:44
В Севастополе вынесен приговор проповеднику радикального ислама 11:35
Nissan представил кроссовер Aria, который может добраться и до России 11:24
В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества 11:23
Место перестрелки в Ростовской области показали на видео 11:22
На Ямале нашли нетипично большое лежбище моржей 11:18
Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в новом "Властелине колец" 11:17
Профессор из США расскажет студентам о российском Крыме 11:15
Турция попросила еще С-400 11:13
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой к саммиту "нормандской четверки" 11:11
Видео: Елена Малышева экстренно госпитализирована в Москве 11:05
На месте прорыва дамбы под Красноярском найдены три машины 11:03
В России появился уникальный автодом Урал Next за 16,5 млн рублей 11:00
Еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы" выпущены на волю 10:50
На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 10:53
Рубрика: Власть

МВД не готовит поправки в ПДД для беспилотных автомобилей

Текст: Владимир Баршев
МВД не получало указаний и распоряжений по внесению изменений в правила дорожного движения в связи с эксплуатацией беспилотных автомобилей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, накануне ведущий форума "Открытые инновации", в котором принимал участие глава правительства Дмитрий Медведев, рассказал, что в прокуратуру было подано заявление в связи с использованием беспилотного автомобиля в "Сколково". Ведь без водителя у нас согласно правилам ездить нельзя. На что премьер ответил, что это поправить можно: "Нужно просто правила изменить".

Фото: EPA.
Лишь треть россиян готовы стать пассажирами беспилотного транспорта

Как сообщил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Владимир Кузин, ведомство беспилотным транспортом не занимается. Этим занимается Минпромторг. Если будут даны поручения, то тогда и будут рассматриваться предложения о внесении поправок в Правила, которые Госавтоинспекция и будет рассматривать. Пока таких поручений и предложений нет.

Надо сказать, что на данный момент эксплуатацию беспилотного транспорта у нас регулирует только постановление правительства о проведении соответствующего эксперимента. Причем если изначально проводить эксперименты с ним можно было только в Москве и Татарстане, то сейчас география значительно расширилась.

Но для того, чтобы регулировать движение беспилотников правилами дорожного движения, необходимо сначала разработать закон, который их вообще допустит к эксплуатации на дорогах. Например внести изменения в закон о безопасности дорожного движения. Предусмотреть допуск подобного транспорта на дороги.

Фото: iStock
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов

Сейчас в Госдуме разрабатывается закон о беспилотниках. Но над ним предстоит еще очень долго трудится. Тем более, что большое количество вопросов вызывает правовая сторона дела: кто будет отвечать в случае ДТП с таким автомобилем?

Поэтому о поправках в правила дорожного движения говорить еще очень рано. По сути, пока нет того, к чему эти правила можно применять: транспорта, допущенного к эксплуатации на дорогах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство МВД Правительство МВД ГИБДД Правительство Минпромторг Законодательная власть Госдума Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе