МВД не готовит поправки в ПДД для беспилотных автомобилей

МВД не получало указаний и распоряжений по внесению изменений в правила дорожного движения в связи с эксплуатацией беспилотных автомобилей.

Напомним, накануне ведущий форума "Открытые инновации", в котором принимал участие глава правительства Дмитрий Медведев, рассказал, что в прокуратуру было подано заявление в связи с использованием беспилотного автомобиля в "Сколково". Ведь без водителя у нас согласно правилам ездить нельзя. На что премьер ответил, что это поправить можно: "Нужно просто правила изменить".

Как сообщил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Владимир Кузин, ведомство беспилотным транспортом не занимается. Этим занимается Минпромторг. Если будут даны поручения, то тогда и будут рассматриваться предложения о внесении поправок в Правила, которые Госавтоинспекция и будет рассматривать. Пока таких поручений и предложений нет.

Надо сказать, что на данный момент эксплуатацию беспилотного транспорта у нас регулирует только постановление правительства о проведении соответствующего эксперимента. Причем если изначально проводить эксперименты с ним можно было только в Москве и Татарстане, то сейчас география значительно расширилась.

Но для того, чтобы регулировать движение беспилотников правилами дорожного движения, необходимо сначала разработать закон, который их вообще допустит к эксплуатации на дорогах. Например внести изменения в закон о безопасности дорожного движения. Предусмотреть допуск подобного транспорта на дороги.

Сейчас в Госдуме разрабатывается закон о беспилотниках. Но над ним предстоит еще очень долго трудится. Тем более, что большое количество вопросов вызывает правовая сторона дела: кто будет отвечать в случае ДТП с таким автомобилем?

Поэтому о поправках в правила дорожного движения говорить еще очень рано. По сути, пока нет того, к чему эти правила можно применять: транспорта, допущенного к эксплуатации на дорогах.