Не менее 27 человек задержали во время протестов в Боливии

В Боливии задержали 27 участников акций протестов. Они были взяты под стражу в разных частях страны, включая департаменты Пандо, Оруро и Тариха. Были созданы разные прокурорские комиссии с целью проведения расследований.

Напомним, протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Боливии после оглашения результатов выборов. Демонстранты выражают несогласие с оглашенными итогами голосования, согласно которым победу одерживает действующий глава государства Эво Моралес.

Бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего лидера страны. Как сообщает РИА Новости, оппозиционеры подожгли одно региональное отделение избирательного суда.