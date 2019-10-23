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23.10.2019 11:24
Рубрика: Легковые авто

Nissan представил кроссовер Aria, который может добраться и до России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

На автосалоне в Токио компания Nissan представила концепт-кар Ariya. Автомобиль является прообразом первого электрического кроссовера марки, а по своим габаритам его можно сравнить с Nissan X-Trail.

Фото: Пресс-служба Nissan
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В основе Nissan Ariya лежит новая платформа CMF-EV, разработанная специально для электрокаров. Известно, что у SUV два электрических мотора, но никаких технических характеристик японцы раскрывать не стали.

Кроссовер стал первенцем новой идеологии бренда и дизайнерского языка. У прототипа эффектная решетка радиатора с фирменным V-образным элементом, символизирующим движение, интересная задняя оптика в форме лезвия и короткие свесы.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Особое внимание было уделено интерьеру. Внутри Aria практически нет физических клавиш. Единственная кнопка отвечает за включение электрической силовой установки.

Передняя панель плавно переходит в дверные панели и другие элементы интерьера, поэтому она не привлекает внимания, когда расположенные на ней приборы и органы управления не используются. Есть два 12-дюймовых экрана, один из которых заменяет привычный приборный щиток, плоский пол облегчает жизнь задним пассажирам.

Фото: www.motor1.com
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Концепт оборудован последней версией системы помощи водителю ProPilot 2.0, которая окажется полезной при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных магистралях.

Прототип максимально приближен к серийной версии, которая поступит в продажу в ближайшие пару лет. Ожидается, что среднеразмерный кроссовер появится и в России.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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#Nissan