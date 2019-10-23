Nissan представил кроссовер Aria, который может добраться и до России

На автосалоне в Токио компания Nissan представила концепт-кар Ariya. Автомобиль является прообразом первого электрического кроссовера марки, а по своим габаритам его можно сравнить с Nissan X-Trail.

В основе Nissan Ariya лежит новая платформа CMF-EV, разработанная специально для электрокаров. Известно, что у SUV два электрических мотора, но никаких технических характеристик японцы раскрывать не стали.

Кроссовер стал первенцем новой идеологии бренда и дизайнерского языка. У прототипа эффектная решетка радиатора с фирменным V-образным элементом, символизирующим движение, интересная задняя оптика в форме лезвия и короткие свесы.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Особое внимание было уделено интерьеру. Внутри Aria практически нет физических клавиш. Единственная кнопка отвечает за включение электрической силовой установки.

Передняя панель плавно переходит в дверные панели и другие элементы интерьера, поэтому она не привлекает внимания, когда расположенные на ней приборы и органы управления не используются. Есть два 12-дюймовых экрана, один из которых заменяет привычный приборный щиток, плоский пол облегчает жизнь задним пассажирам.

Концепт оборудован последней версией системы помощи водителю ProPilot 2.0, которая окажется полезной при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных магистралях.

Прототип максимально приближен к серийной версии, которая поступит в продажу в ближайшие пару лет. Ожидается, что среднеразмерный кроссовер появится и в России.