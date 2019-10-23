Появилось изображение формы сборной России на Евро-2020

В сети интернет появилось изображение формы сборной России на финальный турнир чемпионата Европы 2020 года.

Портал Footy Headlines на своей странице в Twitter опубликовал картинку с формой сборной России по футболу, в которой она сыграет в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Представлен красный вариант футболки с белым воротником , а на рукавах выполнены полосы в виде российского триколора. Пока эту экипировку официально еще не представили, и, по данным СМИ, это будет сделано в ноябре нынешнего года.

Российская команда обеспечила себе выступление на Евро-2020 за два тура до окончания отборочного турнира. 10 дней назад команда под руководством Станислава Черчесова в гостях разгромила Кипр 5:0 и стала недосягаемой для преследователей.

В ноябре россияне проведут еще два матча - против Бельгии, в случае победы над которой с разницей в два и более мяча, команда Черчесова будет иметь все шансы финишировать в отборочном турнире на первом месте.

Финальная часть чемпионата Европы впервые в истории состоится в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.