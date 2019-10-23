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23.10.2019 15:07
Рубрика: Власть

Путин поздравил премьера Эфиопии с получением Нобелевской премии

Текст: Кира Латухина (Сочи)

Президент России Владимир Путин лично поздравил премьер-министра Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира. "Это достойная оценка ваших высоких заслуг в эфиопо-эритрейском урегулировании и усилий вашей страны по нормализации общей ситуации в Восточной Африке", - подчеркнул он на встрече на полях саммита "Россия-Африка".

"Между Россией и Эфиопией сложились очень добрые отношения, причем на протяжении многих-многих лет", - оценил президент РФ. "Россия активно помогала Эфиопии отстаивать свою независимость в начале XX века, с вашей страной связаны имена многих дорогих нам соотечественников, среди которых и поэт Николай Гумилев, и ученый Николай Вавилов", - напомнил он. А в 1898 году в Аддис-Абебе был открыт русский госпиталь - первое лечебное учреждение в Эфиопии.

Фото: kremlin.ru
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Но объем товарооборота слишком мал и, конечно, "не достоин ни России, ни Эфиопии", продолжил Путин. "Мы, безусловно, должны и сделаем, надеюсь, гораздо больше, чем то, что мы видим сегодня", - считает он.

"Наши страны по-партнерски взаимодействуют на международной арене, в том числе в интересах обеспечения устойчивого развития мира на Африканском континенте", - констатировал президент РФ и отметил роль Межправительственной организации по развитию, в которой председательствует сейчас Эфиопия. Еще Путин высоко оценил поддержку и в ряде случае вхождение в число соавторов российских резолюций Генассамблеи ООН.

Абий Ахмед поблагодарил Россию за то, что она всегда стоит плечом к плечу с Эфиопией, и назвал РФ ключевым партнером. "Мы хотели бы еще более укрепить это сотрудничество", - заверил он и рассказал о новых экономических реформах, цель которых - вывести страну в пятерку ведущих африканских экономик в следующие десять лет.

Кстати, в ходе форума Россия и Эфиопия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ позволит приступить к практической реализации конкретных проектов, отметили в Росатоме. А в перспективе - проработать возможность сооружения Центра ядерной науки и технологий в Эфиопии.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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