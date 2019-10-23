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Раскрыт способ защиты от кражи денег через смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
23.10.2019,  
11:47
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существует простой, но действенный способ предотвратить кражу средств с банковского счета, которая происходит с помощью программ удаленного доступа. Об этом RT рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

По его словам, владельцу устройства достаточно не совершать никаких действий во время звонков от незнакомых людей, не переходить по незнакомым ссылкам в Сети, не устанавливать неизвестные приложения.

Также Масалович посоветовал пообщаться с банковскими сотрудниками, чтобы ограничить возможность управления счетом через смартфон, а в случае возникновения подозрений - обращаться к специалистам.

Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Напомним, ранее глава компании Group-IB Илья Сачков рассказал о новой схеме кражи денег с банковских счетов. Ее создатели используют средства удаленного доступа. Ежемесячно фиксируется более тысячи попыток хищения средств с помощью этой схемы, а потери банковских организаций могут достигать 6-10 миллионов рублей в месяц.

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