Хуснуллин: Строительство метро в Москве является экономически выгодным

Строительство метро является экономически выгодным в пересчете на одного перевезенного пассажира, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

"Строительство метро в пересчете в деньгах действительно самое дорогое. Но в пересчете на одного перевезенного пассажира строительство метро является экономически выгодным", - отметил заммэра.

Кроме этого, он сообщил, что российская столица - первый город в мире, где поезда метро ходят с интервалом движения в 90 секунд. Такого показателя нет ни в одном городе мира. Причем поземкой пользуются 40 тысяч человек в час.

По словам Хуснуллина, городские власти поставили в приоритет решение вопроса о создании максимального количества удобных транспортных связей в Москве. Мы определили основные приоритеты: первое - это транспорт в шаговой доступности. Мы посчитали, что если сократить время в пути на одну минуту, то человек в год полностью выделит на себя одни сутки, а для экономики города - это 20 млрд рублей", - сказал он.

Сократить время в пути поможет программа строительства транспортно-пересадочных узлов. "Мы стали пересматривать наши подходы к градостроительной политике, чтобы люди могли ездить на работу и отдыхать в пешей доступности", - пояснил заммэра.