На подмосковном полигоне провели краш-тест пассажирского автобуса

На автополигоне в Подмосковье специалисты центра испытаний НАМИ разбили пассажирский автобус. Только так, говорят они, можно проверить уровень безопасности транспортного средства в случае аварии.

В новом большом автобусе "Волгабас Серпантин", предназначенном для пригородных перевозок, на кресла усадили наполненные водой пластиковые баки. Так имитируют вес. Всех "пассажиров" пристегнули ремнями безопасности.

Машину подцепили краном и с грохотом опрокинули с полуметровой высоты на бетонное покрытие.

От удара с той стороны, на которую он пришелся, вылетели стекла. Раскололось лобовое стекло, крыша автобуса сместилась, сиденья тоже слегка сползли в сторону. Но практически все ремни безопасности выдержали, из кресел вывалилась лишь пара манекенов.

"Каркас и элементы салона не должны были зайти в жизненное пространство пассажиров", - пояснил представитель испытательного центра. Это тест на устойчивость кузова автомобиля, добавил он.

Окончательные выводы специалисты сделают после тщательного анализа всех результатов. На каждом автобусе проводят множество тестов. Этот с разрушениями - предпоследний. По правилам ООН оценивается насколько конструкция автобуса обеспечивает безопасность пассажиров при опрокидывании. Именно такие инциденты чаще всего происходят на дорогах.

Каждую марку пассажирских автобусов перед выпуском в серийное производство сертифицирует Росстандарт. Но, во-первых, из соображений экономии производители при сертификации часто ограничиваются только цифровым моделированием или опрокидыванием лишь отдельных секций кузова. Правила это допускают. А во-вторых, нужно все же проверить, соблюдаются ли все параметры безопасности уже в процессе массового производства. Для этого и нужны такие контрольные испытания.

Серия тестов пассажирских автобусов началась летом. "В этом году Росстандартом как органом госконтроля и надзора по поручению правительства проводится массовая проверка автобусной техники", - рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов. К сожалению, дорожные инциденты с участием автобусов в последнее время происходят часто. Жертвы исчисляются десятками. Потому и приняли решение провести массовые проверки, пояснил он.

Всего предусмотрено более 10 проверок. То есть протестируют машины практически всех производителей и поставщиков автобусов. Модели для тестов отбирали вместе с минпромторгом и МВД с учетом статитистики по авариям и их последствиям.

Окончательные итоги проверки подведут в декабре. Если выявят критические недостатки, производителям направят предписания провести ремонт. "Все, наверное, слышали про отзывные кампании. Часто они проводятся не только по инициативе самих производителей, но также и по результатам надзорных действий Росстандарта", - отметил Кулешов. В конструкцию автобусов производители должны будут внести изменения. А уже выпущенные машины - привести в соответствие с требованиями безопасности за свой счет.