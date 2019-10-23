Объявлен конкурс на создание лучшего видеоролика о дорожной безопасности

Конкурс на создание лучшего видеоурока для детей по теме дорожной безопасности объявили в столице. Самые талантливые работы покажут в школах на спецзанятиях, и победители и призеры получат солидное денежное вознаграждение.

Принять участие приглашают не только москвичей, но и всех граждан России. Определено восемь номинаций: правила перехода дороги; правила поездок на велосипедах, роликах и самокатах; использование ремней безопасности и детских кресел; правила перевозки детей в машине; правила поведения при прогулках по городу; использование шлемов и защиты; использование светоотражающих элементов и правила поездок на городском транспорте. "Судить конкурсантов будет жюри в составе представителей ГИБДД, департаментов образования и транспорта, профильных экспертов. Заявки принимаются до 10 декабря, а итоги подведут 21 декабря этого года", - рассказал первый замруководителя ГКУ ЦОДД Александр Ходаков. По его словам, самые удачные видео не только станут новым учебным пособием для школьников, но и будут показаны в московских кинотеатрах перед началом фильмов. Еще один вариант их использования - демонстрация на инфоэкранах в столичной подземке.

В каждой номинации будет по три призовых места. За первое полагается вознаграждение 500 тысяч рублей, за второе - 300, а за третье - 100 тысяч. Требования простые. Качество съемки должно соответствовать формату FULL HD 16/9, допустимое разрешение картинки - в пределах 1080р - 1920р. Сейчас снять такой ролик можно даже на камеру не самого продвинутого смартфона. Хронометраж относительно короткий - уложиться нужно в 5 минут. При этом видео требуется представить в двух вариантах - со звуком и без, а также быть готовым к тому, что оно появится в интернете (права на трансляцию передаются правительству Москвы). Готовые работы надо направить на электронный адрес Video-BDD@transport.mos.ru.

Члены жюри просят начинающих Феллини делать уроки как можно проще и доступнее и не забывать, что детям нужна игровая подача.