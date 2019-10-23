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23.10.2019 22:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Украденную во время войны картину обнаружили в Третьяковской галерее

Текст: Иван Владимиров
На выставке Василия Поленова среди работ его учеников был показан и портрет Егише Татевосяна кисти Александра Головина из частного собрания. Известный коллекционер Сергей Подстаницкий обратил внимание, что портрет очень напоминает ту самую работу Головина, которая была украдена из Чеченского республиканского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова. Музей был разграблен во время боевых действий 1994-1996 года. Коллекционер упомянул, что он видел эту работу на ретроспективе Александра Головина в Третьяковской галерее в 2014 году и подтвердил это газете The Art Newspaper Russia.

Более того, по данным издания, в книжной лавке Третьяковской галереи продается каталог "Вернем Грозному музей", где опубликована эта же картина.

В каталоге грозненского музея аналогичная работа фигурирует как "А.Я. Головин. Араб. Этюд. Х., м. 56 х 46" (инв. № Ж-95). Также, согласно Реестру пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей Министерства культуры РФ, эта картина публиковалась под названием "Портрет индуса" (дата регистрации в реестре - 09.07.2000, регистрационный номер 4350).
Тест "Родины": отличите картины Василия Поленова от других авторов

Практически сразу после публикации работа Александра Головина была снята с выставки. А сегодня пресс-служба Третьяковской галереи опубликовала заявление, что нынешний владелец произведения готов вернуть его в музей.

В официальном заявлении Третьяковской галереи также сообщается, что музей по согласованию с владельцем проводит экспертизу вместе с Всероссийским художественно-научным реставрационным центром имени И.Э. Грабаря, специалисты которого в 1961 году занимались выездной реставрацией картины. Также были приглашены к сотрудничеству специалисты Национального музея Чеченской республики, правопреемника Чеченского республиканского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

Как говорится в заявлении, поскольку все архивы Чеченского республиканского музея изобразительных искусств имени П.З. Захарова "сгорели во время военных действий, учетная документация на это произведение отсутствует. На настоящий момент в ходе тщательных исследований с использованием современных технических средств на обороте холста и на подрамнике не удалось обнаружить инвентарных номеров Национального музея Чеченской Республики".

Тем не менее, в 1987 году эта работа публиковалась как принадлежащая собранию музея в Грозном. Поэтому, говорится в заявлении пресс-службы, "можно с высокой долей вероятности говорить о том, что данная картина принадлежит собранию музея в городе Грозном".

С середины 1990-х работа была перепродана несколько раз. Нынешний владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чеченской Республики.

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