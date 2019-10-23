Украденную во время войны картину обнаружили в Третьяковской галерее

Более того, по данным издания, в книжной лавке Третьяковской галереи продается каталог "Вернем Грозному музей", где опубликована эта же картина.

В каталоге грозненского музея аналогичная работа фигурирует как "А.Я. Головин. Араб. Этюд. Х., м. 56 х 46" (инв. № Ж-95). Также, согласно Реестру пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей Министерства культуры РФ, эта картина публиковалась под названием "Портрет индуса" (дата регистрации в реестре - 09.07.2000, регистрационный номер 4350).

Практически сразу после публикации работа Александра Головина была снята с выставки. А сегодня пресс-служба Третьяковской галереи опубликовала заявление, что нынешний владелец произведения готов вернуть его в музей.

В официальном заявлении Третьяковской галереи также сообщается, что музей по согласованию с владельцем проводит экспертизу вместе с Всероссийским художественно-научным реставрационным центром имени И.Э. Грабаря, специалисты которого в 1961 году занимались выездной реставрацией картины. Также были приглашены к сотрудничеству специалисты Национального музея Чеченской республики, правопреемника Чеченского республиканского музея изобразительных искусств им. П.З. Захарова.

Как говорится в заявлении, поскольку все архивы Чеченского республиканского музея изобразительных искусств имени П.З. Захарова "сгорели во время военных действий, учетная документация на это произведение отсутствует. На настоящий момент в ходе тщательных исследований с использованием современных технических средств на обороте холста и на подрамнике не удалось обнаружить инвентарных номеров Национального музея Чеченской Республики".

Тем не менее, в 1987 году эта работа публиковалась как принадлежащая собранию музея в Грозном. Поэтому, говорится в заявлении пресс-службы, "можно с высокой долей вероятности говорить о том, что данная картина принадлежит собранию музея в городе Грозном".

С середины 1990-х работа была перепродана несколько раз. Нынешний владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чеченской Республики.