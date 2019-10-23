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23.10.2019 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы" выпущены на волю

Текст: Ольга Журман

В Хабаровском крае в Сахалинский залив в районе островов Байдукова и Чкалова выпущена очередная партия белух из "китовой тюрьмы", находящейся в бухте Средняя в Приморье.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

11 белух были погружены на судно в транспортировочные ванны 18 октября. 23 октября млекопитающих выпустили в места их традиционного обитания. Таким образом, заверен шестой этап реализации плана выпуска морских млекопитающих в естественную среду обитания.

Всего выпущено уже 37 белух, в бухте Средней остаются 50 особей, говорится в сообщении.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Три белухи и одна косатка пропали. По факту незаконного вылова морских млекопитающих возбуждено уголовное дело.

Ранее животных перевозили автотранспортом и на барже по Амуру, но в связи с разливом реки Амур летом текущего года морских млекопитающих стали транспортировать на судне.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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