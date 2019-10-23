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23.10.2019 05:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Хабаровске все внутренние авиарейсы перевели в новый терминал

Текст: Дина Непомнящая

Хабаровский аэропорт завершил работу по переводу рейсов в новый терминал внутренних авиалиний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Новые воздушные ворота в краевой столице достроили в сентябре. 14 октября состоялось торжественное открытие нового терминала, и он встретил два первых самолета из Москвы и Улан-Уде. С этого момента начался поэтапный перевод туда всех внутренних рейсов. Завершить его удалось меньше, чем за две недели.

Фото: Татьяна Дмитракова
Новый авиатерминал в Хабаровске принял первых пассажиров

"Мы рады приступить к обслуживанию пассажиров в новом терминале. Постараемся вместе с нашими партнерами - авиакомпаниями, арендаторами, которые предоставляют услуги в терминале, сделать все возможное, чтобы нашим пассажирам было максимально комфортно", - заявил генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" (дочернее предприятие АО "Хабаровский аэропорт") Юрий Кондратчик.

Напомним, строительство терминала началось в марте прошлого года. Его площадь - 27,7 тысячи квадратных метров, пропускная способность - три миллиона человек в год. Проект реализован в рамках ТОСЭР "Хабаровск".

В строительство вложили 4,9 миллиарда рублей инвестиций, в том числе кредитные средства ведущих Внешэкономбанка и АО "Фонд развития Дальнего Востока".

Проект терминала создан немецкой компанией, а строил его турецкий подрядчик. В новом аэровокзале три телетрапа, 12 лифтов, семь эскалаторов, множество магазинов и кафе. Здание спроектировано таким образом, что коммерческие площади расположены на пути движения и обслуживания пассажиров. Это обеспечивает максимальную доступность всех торговых точек.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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