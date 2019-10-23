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Текст:   Екатерина Ясакова 
19:16 23.10.2019

Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей

На преодоление ситуации с обманутыми дольщиками правительство в 2020 году выделит еще 21 миллиард рублей из федерального бюджета. Об этом заявил вице-премьер правительства Виталий Мутко во время поездки в Нижний Новгород на открытие форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Это дополнительная сумма к тем 16 миллиардам рублей, которые выделены в 2019 году.

По словам Виталия Мутко, деньги пойдут через Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства на четыре дома СУ-155, дома Urban Group и дома, которые будут достраиваться в 39 субъектах. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

В случае, когда в достройке дома помогает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, механизм позволяет заходить на объекты, где застройщик обанкротился, санировать объекты, проводить работу по изучению технической документации, переподписывать с гражданами соглашения. Такой проект по достройке проблемных домов реализовывался впервые.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"Вся система в целом сработала. Правительство Нижегородской области с губернатором региона Глебом Никитиным помогли в организационном плане, создали свой областной фонд, мы привезли федерального подрядчика. Также мы улучшили стандарт сдачи, сделали дома с отделкой, элементы благоустройства, чтобы люди могли заезжать и жить", - рассказал Виталий Мутко.

Ранее глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав обманутых дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал "Российской газете", что до конца года в 32 регионах, где много недостроенного жилья, появятся свои фонды по достройке объектов, брошенных обанкротившимися компаниями. Всего таких регионов 75.

По его словам, за август-октябрь создано 20 фондов в приоритетных регионах и зарегистрирован один фонд в субъекте РФ, не входящем в число приоритетных, по которым финансирование достройки запланировано на следующий год. До конца года ожидается появление еще не менее 11 региональных фондов.

"Региональные власти обязаны нести ответственность по достройке проблемных объектов. Поэтому они обязаны и создавать фонды у себя, и наполнять их деньгами за счет регионального бюджета. И, соответственно, эти фонды должны участвовать в достройке проблемных объектов", - подчеркнул Александр Якубовский.

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