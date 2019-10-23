В Перми проверят бассейн после гибели второго ребенка на занятии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к прокуратуре Пермского края с просьбой проверить деятельность бассейна "Олимпия", где вчера во время занятий синхронным плаванием погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, проверка, о проведении которой просила Анна Кузнецова, уже начата сотрудниками ведомства в Индустриальном районе города Перми. Ее сотрудники проверят соблюдение администрацией спортивного учреждения требований безопасности и охраны жизни несовершеннолетних при проведении тренировочных занятий. Помимо этого, будет дана правовая оценка трудовой квалификации тренера, в группе которого занималась погибшая девочка. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, вчера СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Причиной послужил факт смерти 11-летней девочки во время занятий синхронным плаванием. В прошлом году в том же бассейне "Олимпия" при подобных обстоятельствах погибла 10-летняя девочка. В отношении тренера спортивной группы было возбуждено уголовное дело.