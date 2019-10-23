Омские дорожные службы готовы к зиме

Специалисты Управления дорожного хозяйства Омска отчитались о готовности к зиме. По данным ведомства, в зимней уборке дорог, улиц, парков будет задействовано 364 единицы техники, что составляет почти половину городского специализированного автопарка.

Общий процент готовности спецтехники, которая будет задействована в проведении плановых мероприятий по обслуживанию улично-дорожной сети в зимний период 2019-2020 годов, превышает 80 процентов. Несмотря на то что с 15 октября предприятие уже перешло на зимнее содержание объектов, часть ее еще задействовано в летних работах. Это связано с периодом межсезонья, когда дорожникам в течение дня из-за резких перепадов температур приходится быть готовыми к работе в любых погодных условиях, какими бы переменчивыми они ни были.

- Мы уже готовы производить прометание, а также обработку дорог противогололедными материалами. После установления постоянной среднесуточной температуры воздуха -5 градусов переоборудуем всю оставшуюся технику. Для этого достаточно двух дней. Так делается из года в год, чтобы обеспечить максимальное выполнение всех наших задач по обслуживанию городских автомобильных дорог и мест общего пользования, - подчеркнул главный механик Управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска Николай Дроздов.

В этом году в список комплексного ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошло 17 участков городских магистралей, по программе благоустройства отреставрированы парки и скверы. Теперь важно поддерживать нормальное состояние этих и других городских объектов. По словам Николая Дроздова, традиционно в зимний период для уборки снега, предотвращения гололедных явлений и колейности в работах на автомобильных дорогах задействуются самосвалы, плужно-щеточные, лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, пескоразбрасыватели, тракторные щетки, погрузчики, шнекороторные снегоочистители, комбинированные дорожные машины (КДМ) и другая современная техника.

В сентябре прошлого года автопарк предприятия пополнился на 81 единицу новой спецтехники. Новые машины - преимущественно отечественного производства, но по техническим возможностям не хуже импортных, считают специалисты. И теперь в арсенале Управления дорожного хозяйства 659 машин, 364 из которых предназначены для работы в зимних условиях.

Всего за зимний сезон с территории с городских дорог и мест общего пользования вывозится до 600 тысяч кубических метров снега.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром администрации города Омска