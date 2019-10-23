Число пострадавших в ДТП в центре Петербурга возросло до восьми

Семь пешеходов и водитель пострадали в Петербурге в ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. По уточненным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на набережной Обводного канала автомобиль Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину Renault.

От удара иномарка Renault потеряла управление, машину выбросило на тротуар, где стояли люди, собирающиеся переходить дорогу. Пострадали семеро прохожих. Ранее в региональном управлении ГИБДД говорили о пяти пострадавших пешеходов. Все раненные доставлены в больницы, в Управлении ГИБДД уточнили, что травмы легкие, опасности для жизни нет.

А вот женщина, находившаяся за рулем Renault, получила тяжелые повреждения. Сейчас за ее жизнь и здоровье бьются врачи. По факту ДТП начата проверка.