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23.10.2019 18:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Морской Никольский собор в Кронштадте станет концертной площадкой

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба оргкомитета концерта "Море и музыка" Фото: Пресс-служба оргкомитета концерта "Море и музыка"
Фото: Пресс-служба оргкомитета концерта "Море и музыка"

27 октября Морской Никольский собор в Кронштадте впервые наполнится звуками классической музыки. На концерте "Море и Музыка" прозвучат шедевры русской и европейской классики, посвященные морю и водной стихии. Перед зрителями выступят Камерный оркестр "Музыка Петербурга", Хор лицея искусств "Санкт-Петербург", артисты ведущих оперных театров города на Неве и виртуозы-инструменталисты. В программе вечера произведения Глинки, Чайковского, Вивальди, Римского-Корсакова, Свиридова, Рахманинова, Моцарта, Штрауса.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория им.Римского-Корсакова
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По словам организаторов "Море и Музыка" откроет сезон выступлений в Морском Никольском соборе - станет началом серии уникальных концертов. 27 октября все зрители будут также приглашены на экскурсию по залам собора.

- Мы запускаем программу концертных вечеров в Морском Никольском соборе Кронштадта. Это невероятное пространство, наполненное светом, историей, памятью и душой, оно словно создано для музыки и приобщения человека к прекрасному. Уверен, что шедевры классики, исполненные в стенах собора, глубоко тронут слушателей и сделают их постоянными гостями наших концертов, - отмечает автор идеи и директор проекта Вячеслав Мухин.

Напомним, что Никольский - последний и самый крупный из морских соборов, построенных в Российской империи. Постройка собора-памятника всем погибшим российским морякам началась в 1902 году, которую предварил молебен, совершённый протоиереем Иоанном Кронштадтским в присутствии вице-адмирала С. О. Макарова. С 1929 года храм был закрыт и до начала нулевых в нем работал филиал Центрального военно-морского музея.

Первая за 75 лет литургия состоялась 19 декабря 2005 года, сами реставрационные работы продолжались до 2013 года.

 

Культура Музыка Классика Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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