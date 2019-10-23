Петербуржцам начнут рассылать СМС об отключении тепла и горячей воды

В Петербурге поставщик тепла и горячей воды запустил СМС-рассылку. Планируется, что граждане смогут получать сообщения обо всех отключениях тепла и горячей воды.

Как следует из релиза ГУП "ТЭК", сообщения будут рассылать всем горожанам, проживающим в зоне обслуживания ресурсоснабжающей организации. Для получения СМС, петербуржцам рекомендуется оставить заявку на сайте.

Также планируется, что сообщения будут предупреждать граждан об образовании задолженности и необходимости проверки показаний приборов учета.

Ранее стало известно, что поставщик ресурсов запустил чат-бота для записи показаний приборов учета. Бот выполнен в виде мультяшного вентиля и призван разгрузить операторов call-центра.