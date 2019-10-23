Создатели "Чернобыля" и "Звездного пути" проведут мастер-классы в России

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября. Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой была анонсирована программа одной из его ключевых секций - "Кино". Важнейшее направление работы в том, что она будет направлена на организацию сотрудничества крупнейших кино- и медиакорпораций России и мира. Во главу угла поставлено продвижение российского кино и анимации на мировой рынок. Одна из сенсаций - создатели сериала "Чернобыль", проектов "Секретные материалы" и "Звездный путь" проведут мастер-классы в России. Вторая - впервые мастер-класс проведет Федор Бондачук.

В пресс-конференции приняли участие руководитель секции "Кино", режиссер, продюсер Федор Бондарчук, председатель правления Ассоциации анимационного кино и киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор "Центральной киностудии имени М. Горького" Юлиана Слащева, директор по работе с индустрией компании "Экспоконтент" Евгения Маркова, кинокритик и куратор Константин Шавловский. Они рассказали, что в числе спикеров и гостей секции - ведущие кинематографисты, критики, эксперты, руководители крупнейших продюсерских центров, медиахолдингов и интернет-платформ из России, Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран мира.

"В 2019 году главным в нашей секции станет тема "Россия на мировом кинорынке". Этот год стал во многих смыслах этапным для продвижения российского контента за рубежом. Впервые в России, в Санкт-Петербурге прошел Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий, и это совпало с проектом внедрения федеральной системы рибейтов, которая сейчас находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Также впервые в России в этом году состоится форум международных дистрибьюторов Key Buyers Event. Наконец, мы очень дорожим и выделяем второй Коллоквиум ФИПРЕССИ, который пройдет в Петербурге", - рассказал Федор Бондарчук.

Программу секции откроет панельная дискуссия "Россия на мировом кинорынке", на которой лидеры индустрии подведут итоги международного сотрудничества в области кино в 2019 году. Участниками дискуссии станут как раз и Федор Бондарчук, Юлиана Слащева, Евгения Маркова и другие эксперты. Одним из ключевых событий секции станет Панельная дискуссия "Российско-китайское сотрудничество в области кино" (в рамках программы "Китай - страна-гость"). Сотрудничество с Китаем, о котором еще пять лет назад никто не задумывался всерьез, сейчас волнует многих игроков рынка. В дискуссии примут участие: продюсер дистрибуционной компании Airmita Ду Лян (КНР), продюсер компании China International Filmand Media Лю Сюань (КНР), художник-постановщик Артур Мирзоян, продюсер, владелец студии компьютерных спецэффектов Algous Studio Алексей Гусев, а также известный продюсер, участвовавшая в многочисленных копродукциях с Китаем Шань Там (Гонконг, Китай).

В рамках секции "Кино" пройдет ряд мастер-классов от ведущих деятелей киноиндустрии. Впервые проведет мастер-класс Федор Бондарчук. Его тема - "Реальность фантастического мира". Федор Сергеевич расскажет о своей работе с фантастическими сюжетами, а также покажет эксклюзивные фрагменты из нового фильма "Вторжение", который выходит в прокат 1 января 2020 года. Художник-постановщик сериала "Чернобыль" Люк Халл (Великобритания) проведет мастер-класс, на котором расскажет о своей работе по воссозданию эпохи Чернобыля, получившей высокие оценки профессионального сообщества и зрителей. А продюсер Крис Кларк (Великобритания) поделится секретами успешного кино на мастер-классе "История на миллион: точка зрения продюсера". Сценарист, режиссер и продюсер, номинант на премию "Эмми" Пол Браун (США) на своем мастер-классе "Приемы создания героев, которым хочется сопереживать" расскажет об уникальных приемах сценарного мастерства на примере фильма "Мой парень - псих".

Юлиана Слащева рассказала о мероприятиях секции "Кино", посвященных анимации. В программу секции войдет панельная дискуссия "Копродукция как основной вектор развития анимационной индустрии в России". Участниками дискуссии станут генеральный директор и президент Cyber Group Studios Пьер Сисман (Франция), исполнительный вице-президент Toonz Media Group Пол Робинсон (Великобритания), старший вице-президент, директор по контенту и международной детской стратегии Turner EMEA Патриция Хидалго (Великобритания) и другие эксперты.

На мероприятии "Современные тенденции в российской анимации: питч-сессия новых отечественных анимационных проектов" будут представлены новые фильмы, находящиеся на стадии производства О свежих идеях и перспективных анимационных проектах, которые только готовятся к запуску в России, расскажут представители ведущих компаний отечественной мультиндустрии: директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, продюсер анимационных проектов Анимационной студии "Паровоз" Мари Льида, генеральный продюсер Группы компаний "РИКИ" Илья Попов и другие. Модератором мероприятия выступит директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

В 2019 году киностудия "Союзмультфильм" отмечает пятидесятилетие главных персонажей советского анимационного кино. К юбилею приурочены выставка "Чебурашка и все-все-все" и концерт "50 лет любимым героям "Союзмультфильма"".

"Концерт, посвященный 50-летию героев "Союзмультфильма", - это в нашем представлении настоящий мультконцерт, только под живой симфонический оркестр, со специально сделанной нарезкой из мультфильмов, с самыми известными песнями из золотой коллекции (колыбельной Медведицы из "Умки", песней Крокодила Гены, "Голубым вагоном", дуэтом Принцессы и Короля) и с нашими известными артистами театра и кино в качестве исполнителей. Также мы делаем выставку, посвященную 50-летию главных персонажей нашей мультипликации в "Бертгольд-центре" в Петербурге. Это очень модная креативная площадка с хорошим выставочным пространством, где мы сделаем выставку-инсталляцию о 50-летней истории "Союзмультфильма"", - отметила Юлиана Слащева.

Директор по работе с индустрией компании "Экспоконтент" - официального представителя международных рынков аудиовизуального контента в России и странах СНГ - обозначила повестку, которая будет обсуждаться на панельной дискуссии "Россия на мировом кинорынке". Кроме того, Евгения Маркова рассказала о результатах международного проката российских фильмов в 2019 году и актуальных трендах на российском и мировом рынках медиаконтента.

"Мы сейчас наблюдаем изменение мирового ландшафта: меняются игроки, меняется тип смотрения, меняются целевые аудитории, и не всегда производители контента успевают за теми изменениями, которые происходят. Мы поговорим об успехах российского кинематографа. Уже сейчас мы видим, что прокатные сборы российского кино подросли по сравнению с двумя предыдущими годами. Авторское кино покоряет мировые просторы: если два-три года назад у нас на международных фестивалях было порядка шести наград, то сейчас их уже около двадцати. Это очень позитивный и важный рост, причем не только с точки зрения репутации российского кинематографа, но с точки зрения продаж и монетизации. Жанровое кино развивается и продается - это абсолютно новый тренд. В связи с этим мы организуем первый за последние пять лет визит международных байеров. Приедут не только кинопрокатчики, которые уже бывали в России, приедут и представители медиахолдингов и интернет-платформ. Будут такие холдинги, как Hulu, Tencent, Mediaset, Koch Media: игроки, которые дистрибутируют российский контент в более чем 60 странах мира. Большую роль играет анимация - это в каком-то смысле нефть и газ нашей индустрии, ее позитивный драйвер", - отметила Евгения Маркова.

Раз в два года в рамах секции "Кино" собирается коллоквиум Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), на котором проходят показы и обсуждения современного российского кино. Для участия в коллоквиуме 2019 года в Санкт-Петербург приедут кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, отборщики важнейших мировых кинофестивалей. В течение трех дней будут организованы закрытые показы новейших отечественных фильмов. После каждого показа пройдут обсуждения фильмов с членами ФИПРЕССИ. Заключительным мероприятием станет круглый стол, посвященный актуальному состоянию российского кинематографа, в котором примут участие представители ФИПРЕССИ, российские кинематографисты, журналисты, исследователи кино.

"На Коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кино, мы каждый раз привозим 12-15 человек, которые не только пишут о кино, но также являются кураторами одного или даже нескольких международных кинофестивалей. Уже много лет профессия кинокритика мутирует в кураторскую. Мы убиваем двух зайцев одним выстрелом: к нам приезжают люди, которые, посмотрев в течение трех дней 12 фильмов, не только пишут о них, но и включают в программы своих фестивалей", - заметил Константин Шавловский.