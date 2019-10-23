В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело

Полиция Петербурга завела дело на водителя маршрутки, который вечером 20 декабря врезался в трамвай на своем автобусе, травмы получили 15 человек, среди них трое детей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, водитель маршрутки ехал на запрещающий сигнал светофора. Данные полиции подтверждаются и записями с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что автобус на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников на большой скорости едет прямо наперерез следующему на свой сигнал светофора трамваю.

После столкновения маршрутка перевернулась. Пассажиры, находившиеся в салоне автобуса, получили травмы. Их развезли по трем больницам, на месте работали 13 бригад "скорой".

Водителю маршрутки полицейские вменяют нарушение правил дорожного движения и не скрывают: следствие будет настаивать на аресте подозреваемого.