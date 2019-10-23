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23.10.2019 13:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов озвучил планы Крыма на ближайшую пятилетку

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Глава Крыма Сергей Аксенов представил программу действий правительства РК на пять лет. Предложения и планы он озвучил сегодня на сессии Госсовета республики.
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

В частности, в своем докладе он сообщил, что с 1 декабря в Крыму запускается новый проект "Совет территорий - народная власть". Он позволит оперативнее выявлять и решать проблемы крымчан на местах. В его состав войдут глава администрации поселения, представители общественности, предприятий и депутаты.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Помимо этого, Аксенов отметил, что отныне чиновники будут поощряться премиями только в случае эффективной работы.

- Выполнил чиновник план - получил премию, не выполнил - не получил, - пояснил глава Крыма. - Не выполнил еще раз - добро пожаловать на выход с вещами.

Глав городских и районных администраций обяжут раз в месяц отвечать на вопросы крымчан в прямом эфире ТРК "Крым". Также планируется устраивать видеоприемы граждан. Так, жители отдаленных населенных пунктов или пожилые люди, которым трудно добраться на обычный прием, смогут обратиться к чиновникам лично. При этом Аксенов пообещал добиться сокращения сроков рассмотрения обращений граждан до 15 дней.

Глава Крыма коснулся и вопросов, связанных с тарифами и ценами. Для снижения нагрузки на крымчан менять тарифы в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО будут один раз в год - с 1 июля (на величину, не превышающую индекс потребительских цен).

Аксенов также сообщил, что 1 января планируется введение единого тарифа на вывоз мусора во всем Крыму.

- Как вы знаете, было принято политическое решение, согласно которому жители сел платят 40 рублей с человека, горожане - 50 рублей, - напомнил он. - Это касается всех регионов республики, кроме Ялты и Алушты, где тариф пока составляет 129 и 97 рублей соответственно из-за удаленности полигонов. Жители Ялты и Алушты будут платить столько же, что и все остальные крымчане.

Говоря о ФЦП, Аксенов отметил, что в этом году программа будет исполнена на 96 процентов. Сейчас реализуется 243 проекта на 73,4 миллиарда рублей. И 92 объекта из них планируется достроить в этом году. В их числе - больница, 12 детских садов, две школы, 13 дорог, девять объектов энергетики.

Глава Крыма прогнозирует промышленный рост в регионе до 2025 года не менее 30-35 процентов. До 2024 года в рамках ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса" выделят около четырех миллиардов рублей для модернизации предприятий.

- На заводе "Титан" до конца следующего года планируется завершить строительство установки нейтрализации кислых стоков, - сообщил он. - Это позволит свести нагрузку на окружающую среду к минимуму.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Говоря о развитии энергетического комплекса, Аксенов отметил, что до 2024 года на развитие отрасли в рамках ФЦП и других федеральных программ уйдет более 44 миллиардов 758 миллионов рублей.

Большие суммы будут выделены и на строительство дорог. За каждый год планируется приводить в норму 340 километров региональных и муниципальных дорог.

Озвучивая планы работы правительства на ближайшие пять лет, Аксенов сделал акценты на необходимости улучшения ситуации в здравоохранении, образовании и социальной защите крымчан. И сообщил, каким образом это планируется делать.

- Впереди у нас огромный объем работы, - подчеркнул он. - Каждый год я буду отчитываться в парламенте о выполнении программы правительства, которая заявлена сегодня.

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