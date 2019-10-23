Эксперты назвали города России, где снизилось число ДТП

Количество дорожных аварий в 2018 году по сравнению с 2016 годом снизилось в 22 из 38 городов, участвовавших в проекте "Безопасные и качественные дороги". Мониторинг проводился на основании статистики ГИБДД, фиксирующей количество дорожно-транспортных происшествий.

Об этом говорится в исследовании Общероссийского народного фронта.

Существенные изменения - снижение более чем на десять процентов - произошли только в восьми городах.

"Лидером по этому показателю стал Ростов-на-Дону, где число автоаварий сократилось на 23 процента. Снижение на 22 процента зафиксировано в Перми. На 21 процент за два года снизилось число ДТП в Калининграде. В число городов с заметным сокращением числа дорожных аварий также вошли Набережные Челны, Саратов, Красноярск, Липецк и Барнаул", - сообщается в исследовании.

В тройке городов-лидеров также зафиксировано снижение количества травмированных в ДТП. В Ростове-на-Дону данный показатель сократился на 22 процента, в Перми - на 21 процент, в Калининграде - на 19 процентов.

Эксперты ОНФ также отметили, что в десяти городах ситуация с дорожной безопасностью за два года только ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах - на 64 процента. В Ульяновске число погибших в дорожных авариях выросло на 45 процентов, в Омске - на 38 процентов.

Кстати

По данным ГИБДД, самым аварийным регионом в России в 2018 году стал Краснодарский край. На его дорогах в ДТП скончались 1053 человека. Второе место пришлось на Московскую область, где погибло 938 человек. Следом идет Ростовская область с 554 погибшими.