Место перестрелки в Ростовской области показали на видео

В Ростовской области сотрудники криминалистического центра СКР региона провели обследование территории, где произошла перестрелка с гибелью пяти человек. На видео демонстрируется работа экспертов у животноводческой точки хутора Чернозубовка Орловского района.

Так как следственные действия по сбору улик проходили в темное время суток, то на месте перестрелки были установлены "световые башни", высотой пять метров. Они позволили обеспечить обзор всей территории.

Напомним, что днем 22 октября между двумя семьями местных жителей произошел конфликт из-за спора о том, кому принадлежит земельный участок для выпаса скота. Перепалка переросла в драку, а затем в ход пошли травматические пистолеты и огнестрельное оружие. В результате убиты пять человек, двое мужчин ранены и находятся в реанимации.

По факту инцидента СК России возбуждено уголовное дело. Один из участников перестрелки, который ранее скрылся, задержан полицией. Розысками еще двух участников конфликта занимаются полицейские и бойцы Росгвардии.