На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами

В Ростовской области сотрудники полиции задержали одного из участников перестрелки в Орловском районе, где погибли пять человек и двое получили ранения. Ему 39 лет. Об этом РИА Новости сообщил представитель главы Чеченской республики в регионе Имран Исраилов.

В пресс-службе МВД Ростовской области, данную информацию не комментируют.

Напомним, что перестрелка произошла 22 октября на хуторе Чернозубовка. Причиной конфликта между местными жителями стал земельный участок для выпаса скота, перераспределение земельных паев и неурегулированные финансовые вопросы.

Словесная перепалка между двумя группами мужчин, приехавших выяснять отношения на одну из кошар, переросла в драку с применением бейсбольных бит и завершилась стрельбой из огнестрельного оружия. Участники конфликта применяли охотничьи ружья и травматические пистолеты. В результате пять человек погибли на месте. Лицо одного из участников конфликта оказалось настолько обезображено, что его не смогли опознать. Два человека находятся в реанимации. Еще два участника перестрелки скрыли и объявлены в розыск.

По факту инцидента СК России возбуждено уголовное дело.