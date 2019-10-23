Путин призвал удвоить товарооборот с Африкой за пять лет

За пять лет российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд долларов, но этого мало. В ближайшую пятилетку нужно как минимум его еще раз удвоить. Об этом заявил президент, выступая на экономическом форуме "Россия-Африка", приуроченном к первому российско-африканскому саммиту.

В Сочи собрались представители всех стран африканского континента. На форум приехали руководители двух тысяч компаний из России и из-за рубежа.

"Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим интересам", - заявил на пленарном заседании Владимир Путин. Помогает решать социальные проблемы и улучшать качество жизни, сказал он, отметив, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса.

"Африка становится одним из центров роста мировой экономики, - оценил президент. - К 2050 году ВВП африканских государств составит 29 трлн долларов". "За пять лет российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд долларов. Много это или мало? - задался вопросом Путин. - Мне кажется, слишком мало". Из этих 20 млрд 40 процентов занимает торговля с Египтом, отметил он.

"В Африке очень много наших потенциальных партнеров с хорошими перспективами", - вызвал аплодисменты российский лидер. "Расширяется товарная номенклатура встречных поставок, увеличивается доля несырьевой, сельскохозяйственной, промышленной продукции, - констатировал он. - Россия входит в 10 крупнейших поставщиков продовольствия на рынок африканских стран". Путин даже сравнил, что сельскохозяйственной продукции наша страна в Африку поставляет больше, чем оружия.

"Все это позволяет рассчитывать на прирост показателей торговли", - сказал президент, назвав цель - как минимум еще раз удвоить в ближайшие пять лет товарооборот.

Россия готова взаимодействовать с африканской континентальной зоной свободной торговли, завтра будет подписан соответствующий меморандум комиссиями Евразийского и Африканского союзов. "Россия будет содействовать сближению торговых режимов африканской зоны свободной торговли и общего рынка ЕАЭС", - заверил Путин. А также планирует расширять сеть торговых представительств и поддерживать бизнес.

"Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики", - отметил президент, подчеркнув, что с государственного уровня готовы содействовать такой работе. Путин отдельно отметил деятельность "Газпрома", "Алросы" на континенте, а также заявил, что "Росатом" готов предложить создание атомной индустрии под ключ - строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов.

В Египте заканчивается строительство промышленной зоны в районе Суэцкого канала, в ней будут работать около 20 российских предприятий, и это только сейчас. Дальше будет больше.

"Россия на системной основе оказывает поддержку развитию Африканского континента", - констатировал Путин, напомнив о торговых преференциях и помощи по линии международных структур. Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени Африки, и сумма списания задолженности уже превысила 20 млрд долларов. "С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования нацпроектов экономического роста", - отметил президент.

Еще российский лидер подчеркнул успешное сотрудничество в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. "Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию "Эбола"... И вакцина оказалась лучшей в мире", - сказал он. Традиционной областью взаимодействия Путин считает подготовку квалифицированных кадров. В России учатся 17 тысяч африканских студентов, из них около 4 тысяч за счет федерального бюджета, вновь вызвал президент аплодисменты зала.