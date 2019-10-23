В Крыму назвали провокацией имитацию США бомбардировки полуострова

Если американцам так хочется узреть военную мощь российского Крыма, необязательно устраивать военные провокации и подвергать опасности жизни миллионов крымчан. Убедиться в том, что полуостров надежно защищен, можно мирным путем, например, в День ВМФ, заявил в комментарии "РГ" депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, в субботу, 19 октября, два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress вылетели с авиабазы в Великобритании и на подлете к Крыму выполнили имитацию воздушной атаки. Сегодня утром европейское командование вооруженных сил США подтвердило факт полета, объяснив его совместными учениями с военными из Румынии, Украины и Грузии, которые состоялись в целях "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

- США продолжают насаждать демократию по всему миру самым своим любимым способом - на острие штыков, - сказал Белик. - Они готовы принести на алтарь своих интересов любое количество человеческих жизней. Сбросить бомбы на миллионы крымчан для них ничего не стоит.

Депутат уверен, что в результате подобных провокаций каждый житель полуострова почувствует, чего на самом деле стоит так называемая "любовь", "луч добра" и "поддержка", которые пытаются проявить США к населению Крыма.

- Появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность, - отметил Белик. - Но полуостров серьезно защищен и американцам тут делать нечего. Но уж коль заокеанским партнерам так сильно хочется проверить военную мощь полуострова, то зачем устраивать провокации? Американским политикам достаточно приехать к нам, например, на День ВМФ, и самим воочию увидеть возможности наших вооруженных сил.