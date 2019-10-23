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23.10.2019 14:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Домовых выгоняют из дома

Уникальный музей может остаться без крыши над головой
Текст: Елена Гусакова (Алушта)
Российская газета - Неделя - Крым № 239(7997)
Мастеру народных художественных промыслов, создателю единственного в Крыму музея "Дом домовых" Николаю Никонорову не дают спокойно работать в помещении, где он создает свои уникальные скульптуры. Одни чиновники продали мастеру здание, а другие потом решили, что это незаконно.
Николай Никоноров: Покупка помещения обошлась почти в 700 тысяч рублей. Фото: Елена Гусакова/РГ Николай Никоноров: Покупка помещения обошлась почти в 700 тысяч рублей. Фото: Елена Гусакова/РГ
Николай Никоноров: Покупка помещения обошлась почти в 700 тысяч рублей. Фото: Елена Гусакова/РГ

Идите в баню

Двадцать лет назад Николай Никоноров арендовал у муниципалитета обветшалую постройку 1953 года - бывшую баню. В конце 90-х небольшое заброшенное здание в селе Запрудном мало кого интересовало. Николай вместе с женой Натальей устроили в домике мастерскую. Скульптуры из дерева они делают не спеша, с любовью - на одну уходит несколько месяцев. Так они создали более 500 неповторимых загадочных персонажей, которые, по мнению мастеров, обладают еще и какой-то неведомой силой. Среди резных фигурок есть маленькие 25-сантиметровые и большие - в человеческий рост. Есть сказочные фантазийные персонажи, а есть и вполне узнаваемые фигуры известных людей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Например, дедушка Ленин в необычном исполнении или Петр I. Сейчас в музее выставлено полторы сотни домовых, остальные - нашли себе хозяев и разъехались в разные страны.

Казалось бы, чиновники должны быть заинтересованы в развитии на Южном берегу Крыма уникального объекта или хотя бы не мешать работать. Но, чтобы творить, 68-летнему мастеру приходится ходить по судам.

Еще в 2013 году депутаты Маломаякского сельского совета включили баню в список объектов приватизации. Николай Никоноров подготовил все необходимые документы, но в последний момент приватизация сорвалась: чиновники не предоставили нужные бумаги в нотариат. А после возвращения Крыма в состав РФ алуштинские власти стали уверять, что завершить выкуп по старым правилам невозможно. Нынешнее законодательство, по их данным, не дает преимущественного права на выкуп имущества.

- Я обращался в различные инстанции, в том числе в правительство РК, в прокуратуру, - сетует Никоноров. - Но все мои письма возвращались в муниципалитет.

Нервотрепка длилась несколько лет. Доказывать свою правоту, говорит пожилой человек, он не может по состоянию здоровья.

Аукцион с подвохом

В последние годы власти установили заоблачную для села сумму аренды.

Фото: Михаил Решетов
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- Она в деревне для меня была космическая - 20 тысяч в месяц, - возмущается Николай. - Но я был вынужден это терпеть, потому что хотел приватизировать.

И вот в 2017 году помещение без земли было выставлено на отрытый аукцион. Никоноров был искренне рад, что сможет преобразить помещение и сделать в нем полноценный музей.

- Мы долго копили на это деньги, - рассказывает мастер. - Покупка обошлась почти в 700 тысяч рублей и еще в два раза больше денег ушло на ремонт, подведение воды и газа. Еще нужно сделать крышу.

Но прокуратура Алушты обратилась в суд с иском о признании сделки купли-продажи муниципальной собственности недействительной. Повод - дом продан без земли. Именно так его выставило на аукцион управление имущественных отношений администрации. Готовясь к покупке, пенсионер не раз ходил к чиновникам, которые заверяли, что все правильно: дом он может купить, а участок арендовать на 49 лет, что и сделал.

В 2018 году суд прекратил производство в связи с тем, что глава муниципалитета отказался от иска. Радость снова оказалась преждевременной. Алуштинская прокуратура дошла до Верховного суда РК и добилась возвращения дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

В случае признания сделки недействительной муниципалитет должен вернуть не только уплаченную сумму, но и стоимость капремонта, считает Никоноров. В официальном ответе прокуратуры Крыма "РГ" говорится: "Никоноров вправе взыскать с органов местного самоуправления стоимость неотделимых улучшений объекта в порядке, предусмотренном гражданским законодательством". Но в муниципалитете уверены, что говорить об этом преждевременно.

Хочется чуда

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"Дом домовых" участвует в общероссийских выставках, занимает призовые места на конкурсах, представляет полуостров далеко за его пределами. Крымских домовых можно встретить не только в России и на Украине, но и в Америке, Китае, Турции и странах Европы. Они живут в частных домах, офисах известных бизнес-структур и даже в чиновничьих кабинетах.

Пару месяцев назад одна из крымских чиновниц в тетрадке Николая Валерьевича, где много теплых слов благодарности от посетителей, написала: "Чудеса продолжаются в последний день лета...". Создателю удивительного музея тоже очень хочется, чтобы, наконец, произошло чудо: ему дали возможность спокойно творить и создавать уникальные скульптуры.

Официально

В комментарии "РГ" первый заместитель главы администрации Алушты Алексей Боярчук подчеркнул, что приватизация проведена в соответствии с законодательством. Документы прошли госрегистрацию, и, соответственно, правовую экспертизу.

- Муниципальное образование в лице его главы - председателя Алуштинского горсовета -направило в суд заявление об отказе от исковых требований, так как считает, что его права и права неопределенного круга лиц не нарушены, - сообщил Боярчук. - Администрация в суде настаивает на оставлении требований прокурора Алушты без удовлетворения.

Боярчук добавил, что литературно-художественный музей "Дом домовых" имеет культурное значение для жителей Крыма и для туристов.

Комментарий

Алексей Котляров, управляющий партнер группы юридических компаний "Финансы. Право. Инвестиции":

- Продажа зданий без передачи прав на земельный участок под ним встречается нередко из-за того, что участок может быть не сформирован как объект недвижимости. И если при проведении аукциона участок не был сформирован в кадастре, нет оснований говорить о нарушении законодательства. Суды учитывают обстоятельства проведения аукциона, его правильность. В любом случае, исходя из установленных Конституцией и гражданским законодательством РФ принципов, добросовестный приобретатель недвижимости не должен нести ответственность за возможные ошибки, допущенные публичным образованием при проведении аукциона. Человек заплатил честную цену и исходил из убеждения, что прошедший госрегистрацию договор купли-продажи муниципальной недвижимости по результатам аукциона является абсолютно законной сделкой.

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