В Крыму полиция проводит проверку по факту избиения журналиста телерадиокомпании "Крым" Николая Уварова, который пытался остановить незаконно заехавшего на пешеходную улицу мотоциклиста.

Конфликт произошел в половине девятого вечера, когда Николай Уваров присел на террасе кафе на улице Карла Маркса и увидел, как мотоциклист движется по тротуару. Он проехал между пожилым мужчиной и мальчиком, прогуливавшимися по улице. Ребенок испугался и упал. Обошлось, к счастью, без травм, но последствия такого заезда могли быть печальными.

Николай Уваров, который совсем недавно, в сентябре, снимал телерепортаж о незаконных заездах в пешеходную зону, в такой ситуации не смог оставаться безучастным. Он перегородил путь мотоциклисту, который сразу же повел себя агрессивно. Байкер при многочисленных свидетелях ударил журналиста по лицу.

- Я думаю, что это классический боксерский джеб, и нанесен он явно не по-джентельменски, в том смысле, что тебя обычно вызывают на поединок, а не бьют вот так неожиданно в момент разговора, - говорит Николай. - Мой диагноз - перелом скуловой дуги, одной из важнейших лицевых костей. И она находится в пяти сантиметрах от височной доли - если бы удар пришелся чуть выше, меня бы не спасли. Это классический удар, от которого умирает очень много людей.

Скорее всего, скрывшийся с места происшествия мотоциклист профессионально занимается единоборствами, а значит, отдавал себе отчет в том, к каким последствиям может привести его поступок.

- По предварительной информации, инцидент произошел в результате бытового конфликта, - сообщает МВД Республики Крым. - Сейчас по этому факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, анализируют видеозаписи камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Через несколько часов после инцидента в травмпункте горбольницы N6 журналисту сделали снимок и поставили серьезный диагноз. Наряд полиции приехал уже в больницу и принял заявление. На следующий день началась проверка. Журналисту дали направление на медицинскую экспертизу.

- Я сейчас в больнице, семь дней буду в стационаре после операции, поэтому в первую очередь думаю, как на ноги встать, - говорит Николай.

Агрессивному байкеру, поиски которого продолжаются, грозит 112-я статья Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести - до пяти лет лишения свободы.

P.S.

Нынешнее происшествие на пешеходной улице Карла Маркса - далеко не первое, связанное с незаконным проездом транспорта по тротуару.

В марте 2019-го водитель "Тойоты" задавила кота, спавшего на футляре гитары уличного музыканта. Ей грозила ответственность по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), но все завершилось мирно - женщина оплатила штраф 2000 рублей за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

Многие симферопольцы считают, что подобные мягкие наказания за заезды на пешеходную зону и приводят к подобным конфликтам. Ведь на въезде установлены шлагбаумы, и законно проехать туда можно только коммунальной спецтехнике или имеющим бизнес на этих улицах предпринимателям - и то только в вечернее время. Или же местным жителям, у которых есть спецпропуска.