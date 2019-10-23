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23.10.2019 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Видео: Крымский мост испытали поездами с двумя тысячами тонн щебня

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Перед запуском в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста начались динамические и статические испытания ее основных несущих конструкций. Опоры и пролетные строения проверят на соответствие проектным параметрам. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

На тестируемых участках моста работают тяжелые технические железнодорожные составы: локомотив тащит за собой 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Когда поезд едет, тормозит, ускоряется или стоит 15 минут подряд приборы и датчики - тензометры, инклинометры и акселерометры - фиксируют состояние опор и пролетных строений.

Фото: Сергей Винник/РГ
Начался обратный отсчет до пуска поездов по Крымскому мосту

- Длина поезда выбрана, чтоб можно было загрузить целиком арочное пролетное строение, - объясняет Светлана Боханова, директор НИИ диагностики. - Первые проезды у нас шли со скоростью 5-10 километров в час, дальше увеличивали скорость на десять. В итоге должна быть достигнута максимальная расчетная скорость 80 километров в час.

Сперва при статических испытаниях использовался один подвижной состав, который проходил по второму пути и возвращался по первому. Позже был отработан и сценарий параллельного движения по мосту сразу двух составов.

- Особенность испытаний в том, что здесь одновременно происходит съемка динамических параметров и на самом поезде, и на пролетном строении, и на опоре, - продолжает Светлана Боханова. - То есть мост рассматривается как общая комплексная система. Съемка производится раз в секунду, и датчики включены в течение всего времени прохождения испытаний. Мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов - атмосферного давление, температуры, влажности воздуха, ветра, волн и других нагрузок. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста. Аналогичная работа проводилась во время строительства автодорожной части.

Информация с датчиков передается в автоматизированную систему сбора, обработки и хранения данных. Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Напомним, для Крымского моста была разработана комплексная программа мониторинга инженерных систем и конструкций. Когда арки устанавливали на опоры, более ста датчиков контролировали точность позиционирования габаритных конструкций на всех этапах морской операции. На автодорожной арке сейчас работают 45 устройств, которые следят за ее состоянием в круглосуточном режиме. Данные поступают в ЦУП (Центр управления производством) Крымского моста. Превышения расчетных параметров напряжений и деформаций за 17 месяцев работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения с гарантией на 100 лет.

Пассажирские поезда дальнего следования поедут по мосту уже в декабре 2019 года, грузовые - летом 2020 года. Сейчас на объекте продолжается монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка, устройство локальных очистных сооружений, строительство зданий для службы эксплуатации. Также продолжается установка устройств сигнализации, централизации и блокировки.

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