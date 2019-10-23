Власти предложили возобновить сортировку мусора в черте Симферополя

Новости

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР 18:09
Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых 18:05
Путин назвал Лумумбу легендарным борцом 18:00
Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки 17:51
В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое 17:48
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам 17:38
Самые яркие моменты первого дня "Недели моды в Москве" - видео 17:35
Премьер Украины допустил сбои с отоплением в некоторых городах 17:30
В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело 17:27
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии 17:22
В двигатель самолета из Петербурга в Париж попала птица 17:10
За оскорбление президента Франции пожарного отстранили от работы 17:05
Конкурс "Класс!" во второй раз назовет лучших писателей-школьников 17:03
Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы 17:00
В Болгарии отреагировали на сообщения о грузовике с 39 телами мигрантов 16:59
Телеведущую Елену Малышеву отпустили из больницы 16:51
Медаль за участие в переписи населения 1897 года нашли в Беларуси 16:49
На Урале водитель автопоезда получил срок за гибель пяти человек в ДТП 16:40
Пермские власти начали борьбу с незаконными объявлениями 16:40
Названы города России, где снизилось количество ДТП 16:37
Собянин осмотрел итоги благоустройства двух набережных Замоскворечья 16:29
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца 16:20
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке 16:17
Госдума продолжит сокращать разрыв между богатыми и бедными регионами 16:17
Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти предложили возобновить сортировку мусора в черте Симферополя

Текст: Семен Тихий (Симферополь)
Администрация Симферополя позвала жителей микрорайона Каменка на обсуждение судьбы мусоросортировочного комплекса, который прекратил работу в июне этого года из-за жалоб симферопольцев. Жители Каменки считают, что чиновники вопреки обещаниям главы РК Сергея Аксенова вынести комплекс за пределы города лоббируют его повторное открытие.
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Замглавы администрации Сергей Титаренко сказал, что встреча с горожанами была организована, так как в "администрацию поступают звонки и письма о мусоросортировочном комплексе", но не уточнил, от кого и с какими вопросами. И поэтому ему было поручено "выслушать мнение жителей Каменского массива".

Фото: Пресс-служба министрества ЖКХ Республики Крым
В Крыму построили первый комплекс для сортировки мусора

Представитель инвестора, построившего комплекс на улице Жени Дерюгиной в Симферополе, Максим Копейкин рассказал о намеченных планах.

- После одобрения местными жителями мы собираемся построить две линии глубокой переработки мусора, - сообщил он. - Это поможет создать 75 рабочих мест.

Копейкин подчеркнул социальную важность проекта и упрекнул противников комплекса из числа жителей Каменки в том, что они "лишили рабочих мест" многих людей, так как завод простаивает с лета.

Крымские общественники Мария Поддубная и Екатерина Горелкина поддержали проект, потому что Крыму "нужна глубокая переработка мусора". Проблемы Каменки - района с крупнейшей на полуострове свалкой неподалеку - они считают критическими. Район страдает от загрязнения.

- Завод нужен Крыму, но не нашему району, - сказала на собрании жительница Каменки Екатерина. - Он должен находиться в подходящем для этого месте. Это не только честно, но и безопасно. Не путайте рекультивацию полигона и запуск мусоросортировочного комплекса. Эти события никак не связаны. Но комплекс построен для того, чтобы еще больше мусора завести в район, в котором и так находится огромная свалка.

Жители микрорайона, выступающие против завода, требуют его переноса в безопасное место вдали от жилой застройки. Также они акцентируют внимание на том, что у инвестора "есть проблемы с документами" и власти города это игнорируют.

P.S.

В июне 2019 года после протестов жителей Каменки глава РК Сергей Аксенов распорядился закрыть мусоросортировочный комплекс на улице Жени Дерюгиной.

- С точки зрения логики нет целесообразности нахождения там этой станции. Мы с главой администрации Симферополя Натальей Маленко приняли решение, что завоз туда мусора прекращается, - сказал он. - Нахождение станции вблизи жилого массива - это неправильно. Мы говорим о соблюдении норм законодательства. Никто из вас, конечно, тоже бы не дал согласия, чтобы рядом с вашим домом находился мусоросортировочный комплекс.

Ранее "РГ" писала о том, что прокуратура РК выяснила, что проект мусоросортировочного комплекса (инвестора - "ЭкоПром Крым") реализуется с нарушениями. При этом неоднократно приезжавший на встречу с каменцами заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко называл возводимый объект полезным для города. Вопросы "РГ" о строящемся заводе в администрации Симферополя тогда не ответили. Представители "ЭкоПром Крым также отказались предоставлять какую-либо информацию.

Судя по документам, предоставленных юристом Ангелиной Махно, прокуратурой установлено, что инвестор не исправил недочеты, обнаруженные минэкономразвития РК. Также "не обеспечивается соблюдение требований и норм природоохранного законодательства, что подтверждается информацией Минэкологии РК при проведении проверки". Положительное итоговое заключение ведомства отсутствует. Еще установлено, что "в соответствии с генпланом... вышеуказанный участок расположен в зоне делового, общественного и коммерческого назначения".

Все нарушения перечислены на четырех листах. Кроме того, в минЖКХ РК сообщили, что строительство объекта не согласовано, и судя по территориальной схеме оно в Каменке не предусмотрено.

В управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РК и Севастополю сообщили, что экологическая экспертиза не проводилась.

Общество Экология Власть Работа власти Регионы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Володин предложил снова повысить налог на ввоз пальмового масла
В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года