Власти предложили возобновить сортировку мусора в черте Симферополя

Администрация Симферополя позвала жителей микрорайона Каменка на обсуждение судьбы мусоросортировочного комплекса, который прекратил работу в июне этого года из-за жалоб симферопольцев. Жители Каменки считают, что чиновники вопреки обещаниям главы РК Сергея Аксенова вынести комплекс за пределы города лоббируют его повторное открытие.

Замглавы администрации Сергей Титаренко сказал, что встреча с горожанами была организована, так как в "администрацию поступают звонки и письма о мусоросортировочном комплексе", но не уточнил, от кого и с какими вопросами. И поэтому ему было поручено "выслушать мнение жителей Каменского массива".

Представитель инвестора, построившего комплекс на улице Жени Дерюгиной в Симферополе, Максим Копейкин рассказал о намеченных планах.

- После одобрения местными жителями мы собираемся построить две линии глубокой переработки мусора, - сообщил он. - Это поможет создать 75 рабочих мест.

Копейкин подчеркнул социальную важность проекта и упрекнул противников комплекса из числа жителей Каменки в том, что они "лишили рабочих мест" многих людей, так как завод простаивает с лета.

Крымские общественники Мария Поддубная и Екатерина Горелкина поддержали проект, потому что Крыму "нужна глубокая переработка мусора". Проблемы Каменки - района с крупнейшей на полуострове свалкой неподалеку - они считают критическими. Район страдает от загрязнения.

- Завод нужен Крыму, но не нашему району, - сказала на собрании жительница Каменки Екатерина. - Он должен находиться в подходящем для этого месте. Это не только честно, но и безопасно. Не путайте рекультивацию полигона и запуск мусоросортировочного комплекса. Эти события никак не связаны. Но комплекс построен для того, чтобы еще больше мусора завести в район, в котором и так находится огромная свалка.

Жители микрорайона, выступающие против завода, требуют его переноса в безопасное место вдали от жилой застройки. Также они акцентируют внимание на том, что у инвестора "есть проблемы с документами" и власти города это игнорируют.

P.S.



В июне 2019 года после протестов жителей Каменки глава РК Сергей Аксенов распорядился закрыть мусоросортировочный комплекс на улице Жени Дерюгиной.



- С точки зрения логики нет целесообразности нахождения там этой станции. Мы с главой администрации Симферополя Натальей Маленко приняли решение, что завоз туда мусора прекращается, - сказал он. - Нахождение станции вблизи жилого массива - это неправильно. Мы говорим о соблюдении норм законодательства. Никто из вас, конечно, тоже бы не дал согласия, чтобы рядом с вашим домом находился мусоросортировочный комплекс.



Ранее "РГ" писала о том, что прокуратура РК выяснила, что проект мусоросортировочного комплекса (инвестора - "ЭкоПром Крым") реализуется с нарушениями. При этом неоднократно приезжавший на встречу с каменцами заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко называл возводимый объект полезным для города. Вопросы "РГ" о строящемся заводе в администрации Симферополя тогда не ответили. Представители "ЭкоПром Крым также отказались предоставлять какую-либо информацию.



Судя по документам, предоставленных юристом Ангелиной Махно, прокуратурой установлено, что инвестор не исправил недочеты, обнаруженные минэкономразвития РК. Также "не обеспечивается соблюдение требований и норм природоохранного законодательства, что подтверждается информацией Минэкологии РК при проведении проверки". Положительное итоговое заключение ведомства отсутствует. Еще установлено, что "в соответствии с генпланом... вышеуказанный участок расположен в зоне делового, общественного и коммерческого назначения".



Все нарушения перечислены на четырех листах. Кроме того, в минЖКХ РК сообщили, что строительство объекта не согласовано, и судя по территориальной схеме оно в Каменке не предусмотрено.



В управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РК и Севастополю сообщили, что экологическая экспертиза не проводилась.