Renault представила автомобиль для российской полиции

На выставке Interpolitex-2019, которая проходит в эти дни в Москве, компания Renault Россия продемонстрировала опытный экземпляр патрульного автомобиля, разработанного на базе Renault Logan Stepway.

Как говорится в сообщении "Renault Россия", патрульная машина полностью оборудована под требования ГИБДД. Автомобиль оснащен сигнальной громкоговорящей установкой (СГУ), имеет специальную цветографическую схему, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения, радиостанцию, а также систему видеофиксации и другое специальное оборудование. Спецавтомобиль был разработан в сотрудничестве с компанией "Центр Подготовки и Поддержки ДВИЖЕНИЕ", которая специализируется на поставках техники специального назначения.

Добавим, что "Renault Россия" является многолетним поставщиком автомобилей для эксплуатации в специальных службах.

На Interpolitex в нынешнем году представлена не только новая техника для правоохранительных органов, но и перспективные разработки. Так, на выставке демонстрируется опытный образец беспилотного автомобиля на базе Toyota Prius нового поколения, оснащенного оптико-электронными системами. Речь идет о системе камер с обзором на 360 градусов. Камеры строят модель пространства для того, чтобы автомобиль в ней передвигался. Как сообщает ТАСС, через полтора года создатели беспилотника доделают начальную разработку, а через четыре года - полностью завершат этот проект.