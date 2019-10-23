Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Toyota показала концепт, развлекающий пассажиров во время езды 23.10.2019
Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы 23.10.2019
АвтоВАЗ выпустит ветеринарный Lada Largus 23.10.2019
Новой Honda Jazz можно управлять со смартфона 23.10.2019
23.10.2019 23:00
Рубрика: Легковые авто

Renault представила автомобиль для российской полиции

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Renault Фото: Пресс-служба Renault
Фото: Пресс-служба Renault

На выставке Interpolitex-2019, которая проходит в эти дни в Москве, компания Renault Россия продемонстрировала опытный экземпляр патрульного автомобиля, разработанного на базе Renault Logan Stepway.

Фото: Пресс-служба Renault
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение

Как говорится в сообщении "Renault Россия", патрульная машина полностью оборудована под требования ГИБДД. Автомобиль оснащен сигнальной громкоговорящей установкой (СГУ), имеет специальную цветографическую схему, аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения, радиостанцию, а также систему видеофиксации и другое специальное оборудование. Спецавтомобиль был разработан в сотрудничестве с компанией "Центр Подготовки и Поддержки ДВИЖЕНИЕ", которая специализируется на поставках техники специального назначения.

Добавим, что "Renault Россия" является многолетним поставщиком автомобилей для эксплуатации в специальных службах.

Фото: Андрей Холмов / ТАСС
АвтоВАЗ выпустит ветеринарный Lada Largus

На Interpolitex в нынешнем году представлена не только новая техника для правоохранительных органов, но и перспективные разработки. Так, на выставке демонстрируется опытный образец беспилотного автомобиля на базе Toyota Prius нового поколения, оснащенного оптико-электронными системами. Речь идет о системе камер с обзором на 360 градусов. Камеры строят модель пространства для того, чтобы автомобиль в ней передвигался. Как сообщает ТАСС, через полтора года создатели беспилотника доделают начальную разработку, а через четыре года - полностью завершат этот проект.

#Renault