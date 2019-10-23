РКН заблокировал 1,1 тысячи интернет-страниц с персональными данными

По требованию Роскомнадзора с января по сентябрь на территории России был ограничен доступ к 1097 интернет-страницам, на которых незаконным способом распространялись персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также по результатам плановых и внеплановых проверок было выявлено свыше 2,4 тысячи нарушений в сфере персональных данных.

Наиболее частым нарушением стало представление в уполномоченный орган уведомления об обработке персональных сведений с неполными или недостоверными сведениями, говорится в сообщении ведомства.

По итогам принятых мер составлено 4 тысячи административных протоколов, наложено штрафов на сумму 2,6 миллиона рублей.