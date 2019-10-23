Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча

После окончании матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом" главный тренер российского клуба Юрий Семин о чем-то разговаривал с нападающим туринцев Криштиану Роналду. На послематчевой пресс-конференции он рассказал о содержании беседы.

"Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы еще сложнее", - цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".

Напомним, что до 77-й минуты "Локомотив" выигрывал в счете 1:0, однако дубль Пауло Дибалы принес победу итальянскому клубу.