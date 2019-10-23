"Обсудив с налоговиками их возможности, мы договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте регионам-донорам. Всего их 13" - уточнил Силуанов в эфире "Первого канала".

Что касается распространения эксперимента на всю страну, то ранее вице-премьер говорил, что необходимо сначала четко определить перечень профессий, представители которых могут регистрировать как самозанятые.

Сейчас в мобильном приложении "Мой налог" для таких граждан помимо выбора конкретного занятия есть опция "Другое". Ее можно выбрать, регистрируясь в приложении. По мнению же Силуанова, перечень профессий должен быть фиксированным. Это необходимое условие для дальнейшего распространения налогового режима для самозанятых.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Он подразумевает, что граждане с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей, оказывающие платные услуги или торгующие товарами собственного производства без наемных работников, могут платить налог в упрощенном порядке по ставке 4 процента от дохода при работе с другими гражданами и 6 процентов - с индивидуальными предпринимателями и компаниями.