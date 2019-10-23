Совфед одобрил закон о штрафах за производство и торговлю порошковым алкоголем

В кодекс вводится новая статья 14.173 "Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции". За совершение этих правонарушений вводятся штрафы: для граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, к нарушителям может быть применена конфискация предмета административного правонарушения.

Заниматься рассмотрением таких дел закон будут Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование и арбитражные суды.

Поправки в КоАП принимаются в связи с введением в России запрета на производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции.

Ранее глава Роспотребназдора Анна Попова рассказала, чем опасен такой порошок. Она пояснила, что дозировка и способ употребления сухого алкоголя могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, это чревато тяжелыми последствиями для здоровья.

В случае подписания президентом новые нормы КоАП вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона.