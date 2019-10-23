США отменили санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия санкций, примененных к Турции в связи с началом военной операции "Источник мира". Таким образом, введенные антитурецкие визовые рестрикции продержались всего чуть более недели.

Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты готовы восстановить действие ограничительных мер в отношении Анкары, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии. В частности, американский лидер заявил, что США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

Также США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп уже грозил "уничтожить и разрушить" турецкую экономику, а также поднять на 50 процентов пошлины на экспортируемую в США турецкую сталь.