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07.10.2019 19:34
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции", - пригрозил Трамп.

Фото: iStock
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По его словам, Турция и страны Европы должны "приглядывать за захваченными в плен боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и их семьями". "Пришло время им самим защищать собственную территорию", - отметил президент США, добавив, что США и так сделали больше, чем можно было ожидать от них, разгромив ИГ.

Эта серия "твитов" последовала после того, как США начали выводить войска с приграничных с Турцией сирийских территорий, где Анкара намерена провести операцию против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности. По мнению Трампа, США пора выйти из бесконечных войн, которые не приносят никакой выгоды.

В другой серии "твитов" он напомнил, что операция в Сирии была рассчитана только на 30 дней, но в итоге американские военнослужащие остались там на несколько лет, борясь с ИГ. Параллельно США сдерживали войну между курдами и Турцией. "Но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых племенные, и вернуть наших солдат домой", - отметил Трамп.

Он заверил, что США теперь будут сражаться лишь для собственной выгоды и лишь там, где Вашингтон сможет победить.

Трамп и Эрдоган обсудили зону безопасности в Сирии
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