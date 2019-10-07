Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции", - пригрозил Трамп.

По его словам, Турция и страны Европы должны "приглядывать за захваченными в плен боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и их семьями". "Пришло время им самим защищать собственную территорию", - отметил президент США, добавив, что США и так сделали больше, чем можно было ожидать от них, разгромив ИГ.

Эта серия "твитов" последовала после того, как США начали выводить войска с приграничных с Турцией сирийских территорий, где Анкара намерена провести операцию против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности. По мнению Трампа, США пора выйти из бесконечных войн, которые не приносят никакой выгоды.

В другой серии "твитов" он напомнил, что операция в Сирии была рассчитана только на 30 дней, но в итоге американские военнослужащие остались там на несколько лет, борясь с ИГ. Параллельно США сдерживали войну между курдами и Турцией. "Но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых племенные, и вернуть наших солдат домой", - отметил Трамп.

Он заверил, что США теперь будут сражаться лишь для собственной выгоды и лишь там, где Вашингтон сможет победить.