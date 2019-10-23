Toyota показала концепт, развлекающий пассажиров во время езды

Toyota представила на открывшемся автосалоне в Токио концептуальный электромобиль LQ. Он демонстрирует, что в предрекаемую эру автономных автомобилей пассажиров можно занимать не только интернет-серфингом.

Экспериментальный автомобиль сопоставим по размерам с привычной Toyota Corolla, его длина, ширина, высота составляют 4510, 1840 и 1480 мм соответственно. Салон машины вмещает четырех взрослых, а снаряженная масса равна 1680 кг. Литий-ионные батареи обеспечивают запас хода на одной зарядке до 300 км.

Toyota LQ можно управлять традиционным способом (есть руль и педали), а можно довериться системе автопилота четвертого уровня. Такой уровень обеспечивает полную автономность управления, но в заранее подготовленных зонах. При затруднениях машина самостоятельно остановится - чтобы передать управление водителю.

"Путешествие - не перемещение из точки в точку, нужна эмоциональная вовлеченность, потому что такова потребность человеческой природы", - гласит аннотация к описанию концепта.

Фото: Пресс-служба Toyota

LQ - автомобиль-личность, чья задача следить, чтобы в поездке пассажирам было интересно и неутомительно физически и эмоционально. Набор средств для этого широчайший.

Искусственный интеллект Yui находится в постоянном диалоге с обитателями не только голосом, но и визуально - через световые элементы в полу и потолке с индикацией полным спектром. Дорожную информацию - указатели, знаки, подсказки навигации - бортовая система отображает методом дополненной реальности (с ощущением расстояния от 7 м до 41 метра от глаз водителя).

С утомленностью пассажиров Yui борется меняя жесткость сидений - подкачивая или сдувая заполняющие их пневмокапсулы и изменяя температуру подводимой через поры вентиляции воздуха. С людьми снаружи Yui "общается" световой анимацией, проецируемой на дорогу с помощью встроенных в фары микрозеркал.

Также для безопасности и оптимизации маршрута LQ постоянно обменивается телеметрией с объектами дорожной инфраструктуры и другими субъектами. Скажем, если камеры и радары впереди идущего автомобиля фиксируют опасность (выбежал лось), сигнал тревоги тут же сообщается в эфир, LQ его улавливает оповещает водителя и принимает превентивные меры. В довершение LQ - активный поборник экологии, с помощью покрытия вентилятора радиаторов обращает 60% озона из набегающего воздуха - причину дорожного смога - в кислород. Такое покрытие скоро обещают на серийных Toyota.

Партию Toyota LQ выпустят к 2020 году, чтобы использовать для развоза гостей Олимпийских игр-2020 года, которые пройдут в Токио. Дальнейшие перспективы электромобиля не уточняются.