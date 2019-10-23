Трамп поздравил премьера Канады с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и поздравил его с победой на недавних парламентских выборах. Также политики обсудили торговые отношения двух стран и ситуацию в Сирии.

Отметим, что возглавляемая Трюдо Либеральная партия не получила большинства в нижней палате законодательного органа страны. Либералы смогли набрать всего 157 мандатов, а нужно 170. Но, несмотря на это, Трюдо сохранил пост премьер-министра Канады.

Сложившаяся ситуация потребует от политика неимоверных усилий, чтобы удержать власть и эффективно управлять страной, уверены эксперты.