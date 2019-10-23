Турция подтвердила приостановку операции на северо-востоке Сирии

Турция не намерена полностью уходить из Сирии, несмотря на остановку операции "Источник мира".

"… Это (приостановка операции - прим. "РГ") не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США", - цитирует ТАСС заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, турецкие военные продолжат бороться против террористов, оставшихся в зоне проведения операции.

О прекращении операции "Источник мира" стало известно накануне. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, была достигнута договоренность по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений на северо-востоке Сирии.